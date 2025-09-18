La Raíz cierra su gira de reencuentro este fin de semana sin su líder, Pablo: ¿Cuándo los "volveremos a ver"?

La Raíz publicó su primer trabajo en 2009; sin embargo, fue a partir del segundo álbum cuando empezaron a revolucionar el mundo del rock. El lado de los rebeldes convirtió a esta banda de Gandía en una de las agrupaciones más prometedoras del género: y vaya si cumplieron su promesa.

En 2013 lanzaron Así en el cielo como en la selva y sus vidas cambiaron para siempre. Los 11 integrantes saltaron desde las minas hasta las nubes de la noche a la mañana.

Tres años después llegó Entre poetas y presos y el tren se convirtió en un huracán, imparable. Estaban en la cima de los festivales de rock al ritmo de las guitarras, el rap, el scratch y unos vientos que tanto recuerdan a la charanga. Una furia transgresora que llegaba a todos lados; hasta que todo frenó en seco.

Pablo Sánchez, líder y compositor de La Raíz, tomó la decisión de bajarse y, con él, el resto. En 2018 dieron su último concierto en La Marina de Valencia, despidiéndose de su tierra, de su gente y de su proyecto. Pero lo hicieron con un canto muy claro, diciéndose a ellos mismos y a los demás que incendierían el mundo otra vez.

Tuvieron que pasar seis años para el reencuentro. Entre medias, Pablo montó Ciudad Jara, Julio Maloa, Sen-K, Adri, Xavi y Edu forjaron Nativa y Juan Zanza y Pipe dieron forma a Valira: tres proyectos independientes que, si bien mantenían la esencia y exploraban nuevas vertientes, no alcanzaron la fuerza de la banda anterior (aunque a más de uno le gustaría que regresaran pronto).

Cuando en 2024 anunciaron su reencuentro, las redes sociales estallaron, mostrando esos dientes de león con hambre de volver a 2018. Tanto es así que, cuando se confirmó que volverían para un concierto en el Wizink Center, las entradas se agotaron en cuestión de minutos. También las de su segundo Wizink, de nuevo colgando el "sold out" en un abrir y cerrar de ojos.

Así, La Raíz confirmaba lo que todo el mundo sabía: Había mil manos esperándoles para hacer un túnel. Los fans contaban los días para su vuelta a los escenarios y, como no podía ser de otra manera, apostaron por una gira en todo el país. 25 conciertos en diferentes ciudades, sumando algunos festivales, que han quedado grabados en la memoria de todos los afortunados que los vieron.

Sin embargo, una triste noticia rompió los esquemas de la banda y de sus seguidores. Pablo Sánchez, en febrero, hizo público que padecía mieloma múltiple. Una enfermedad que le impedía seguir con sus planes, al menos como se habían materializado en los dos Wizink Center que arrancaron la gira.

Desde entonces, Pablo acudía a los encuentros a los que le era posible. Barcelona fue la primera vez que sorprendió al público, demostrando que la vida es una colilla que no se debe apagar. O el Viñarock, donde la agrupación congregó a miles y miles de personas en un solo escenario, dejando una estampa pocas veces vista en el festival.

Pablo combinaba el tratamiento con los shows y la audiencia lo ovacionaba estuviera o no presente, haciendo suya su guerra. Una demostración del cariño y el apoyo que estos músicos se han sabido ganarse desde sus orígenes, cuando iban de mar en mar.

Ahora, 24 conciertos después, la banda se prepara para el último espectáculo de la gira, en Iruña. Pamplona acogerá a La Raíz una vez más en lo que, según parece (y algún comentario ha habido en directo) no será su despedida oficial. La banda promete regresar otro año más y, como siempre, lo harán corriendo más que los perros del odio.

No obstante, Pablo no acudirá a esta cita. En estos momentos, permanece ingresado en la última fase de su tratamiento y debe quedar aislado hasta terminarla. Aunque no ha estado solo: varios fans se han acercado a las puertas del hospital, levantando la marea a contracorriente.

Si hay algo seguro es que La Raíz, este fin de semana, dará el 100% sobre la tarima del Navarra Arena como lo viene haciendo todo el año. Un hasta luego mucho más breve que el anterior y que nos mantendrá alerta, esperando la más de las prontas recuperaciones para Pablo.

Una pausa que viene con la promesa de convertir el fuego, que es su pasión, en el más mágico incendio una vez más.