Muere Brett James, ganador de dos premios Grammy, a los 57 años en un accidente de avión

El pasado jueves 18 de septiembre, el cantautor Brett James perdía la vida en un accidente aéreo en Franklin, Carolina del Norte. El que fuera ganador del Grammy a mejor canción del año en 2007 por Jesus, Take the Wheel, ha muerto mientras sobrevolaba los cielos en una aeronave Cirrus SR22T.

Este tipo de avión utilitario tiene cuatro plazas y el cantante volaba con otras dos personas. Desafortunadamente, no ha habido supervivientes cuando la aeronave cayó sobre un campo.

James deja un legado imposible de borrar dentro del mundo del country. Pero no solo puso voz a canciones como Tell the People o True Believer, sino que también compuso para grandes artistas del sector. Bon Jovi, Carrie Underwood (que dio vida a Jesús, Take the Wheel) o Jason Aldean son algunos de los interpretes que aprovecharon sus letras.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) han abierto una investigación para estudiar el suceso. De este modo, se valorarán las condiciones del mantenimiento del avión, los registros de vuelo, las comunicaciones y la meteorología de la zona.

Brett James nos ha dejado tras un accidente; sin embargo, sus canciones, tanto las cantadas por él como las que cedió a otros, son eternas.