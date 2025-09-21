¿Cómo beben los astronautas? El invento que se ha hecho viral en redes

"Salir, beber, el rollo de siempre", decía una canción, pero a veces el rollo de siempre no es válido. Porque aquí en nuestro querido planeta Tierra vivimos con la gravedad continuamente afectándonos, lo que nos ayuda no solo a vivir, sino a beber. Un vaso tiene el funcionamiento más sencillo posible: lo que hay dentro se sostiene y si lo vuelcas se cae. Y si vuelvas un líquido sobre una boca abierta, pues bebes. No hay nada que pensar… salvo si de repente te encuentras viviendo en gravedad cero. Eso es lo que le pasa a los astronautas que residen en estaciones espaciales durante tiempos prolongados. Beber en pajita es un rollo, así que toca buscar una solución.

¿Cuál es el secreto? Como podéis suponer, se trata de la parte triangular. Básicamente, se mezcla la tensión con la adherencia al contenedor para que, en gravedad cero, el líquido tienda a moverse en esa dirección. Lo adopta como su "posición natural", así que basta acercar la boca para beber y, automáticamente, va rellenando ese hueco. Es un truco muy sencillo pero que permite tener los vasos comportándose de forma normal - flotando por ahí - y beber como si tuvieran los pies en la Tierra - literalmente. Y desde luego parece algo que ayuda a normalizar el día a día en un entorno extraño.

Al final es cuestión de encontrar las claves para ejecutar cosas que parecen complejas de modos muy sencillos. Es como esa anécdota no-muy-real de cómo Estados Unidos intentaba usar bolis en gravedad cero mientras que Rusia usaba lápices que no dependían de tinta. La anécdota es una fábula como otra cualquiera, pero nos recuerda que lo simple puede ser muy eficaz. Y con eso queda dicho todo en este post y– disculpad, me está preguntando mi compañero que "cómo sirven el líquido en esa jarrita".