Esta chica se hace muy viral por preparar gnocchis en pleno vuelo

Durante un vuelo internacional, una pasajera decidió que la comida de la aerolínea no estaba a la altura de sus expectativas y, ante la sorpresa de todos, comenzó a preparar gnocchis en su propio asiento. Su improvisada cocina en las alturas se volvió viral y abrió debate sobre las normas a bordo.

El episodio, que tuvo lugar en un trayecto de larga distancia, dejó a la tripulación y a los pasajeros boquiabiertos. La joven creadora de contenido sacó de su equipaje de mano harina, patatas previamente cocidas y un pequeño rodillo, y se puso a amasar la mezcla sobre la bandeja plegable del asiento como si estuviera en su cocina. Los comentarios se dividieron entre la admiración por su ingenio y las críticas por el posible riesgo sanitario y de convivencia en un espacio tan reducido.

Algunos usuarios elogiaron su creatividad y su determinación para disfrutar de una comida "de verdad" en pleno vuelo. Otros, en cambio, señalaron que manipular alimentos en la cabina puede generar problemas de higiene, incomodar a otros pasajeros y contravenir las indicaciones de las aerolíneas, que suelen prohibir el uso de utensilios de cocina o cualquier actividad que entorpezca la seguridad.

Especialistas en normativa aérea explican que, si bien no hay una regla específica que impida amasar masa en el asiento, las compañías tienen potestad para intervenir si una conducta se considera inadecuada o supone un riesgo para el resto de los ocupantes.

El insólito incidente vuelve a demostrar el poder de las redes sociales para convertir una simple anécdota en un fenómeno global. Lo que comenzó como un gesto espontáneo para evitar la comida del avión terminó generando una discusión sobre los límites de la creatividad, el respeto por las normas y la convivencia en vuelos comerciales.