Los streamers acusan a Twitch de reducir sus cifras al dejar de contar a los espectadores pasivos

Durante las últimas semanas, numerosos creadores de contenido han denunciado una repentina bajada en sus cifras de audiencia en Twitch. Ahora se han sumado nuevas voces, como la de la streamer Abby, quien publicó en su cuenta de X: "Qué locura la bajada general de viewers en Twitch. ¿Realmente eran la mitad bots o Twitch estará contabilizando mal los viewers desde que actualizaron los contadores?". Su mensaje reflejó una preocupación generalizada dentro de la comunidad, que ve cómo sus promedios de espectadores se han reducido drásticamente en cuestión de días.

La controversia se originó tras una actualización que, según la propia plataforma, pretende combatir la presencia de bots y cuentas inactivas que inflan artificialmente los números de visualizaciones y los ingresos por publicidad. Sin embargo, varios creadores sostienen que el nuevo sistema está afectando también a los espectadores legítimos que prefieren no participar activamente en el chat, conocidos como "lurkers".

Varios streamers aseguran haber perdido entre un 30 % y un 50 % de su audiencia habitual. Algunos, como la creadora Cozyzozie, afirman que la caída se debe a que la plataforma "está marcando como bots a los usuarios que simplemente no interactúan", lo que estaría penalizando a comunidades consolidadas con gran número de espectadores silenciosos.

Desde Twitch no se ha emitido un comunicado oficial aclarando la situación, aunque portavoces han insistido en que las medidas buscan "garantizar métricas reales y proteger los ingresos publicitarios". Mientras tanto, el descontento crece entre los creadores, que temen que esta revisión de los contadores afecte a su visibilidad, a las métricas de monetización y, en última instancia, a la confianza de sus propias audiencias.