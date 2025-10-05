Ver animales en stream: la nueva moda en redes para aliviar la ansiedad

Los animales han sido uno de los grandes protagonistas de internet desde que la red de redes empezó a dominar el mundo. Su cuquería y adorabilidad hace que sobre todo los gatitos sean de las mascotas más populares. Los animales son también una gran ayuda para lidiar con depresiones y luchar contra la soledad no deseada. Pero, claro, puede salir muy caro o puede que estés en un piso de alquiler que no admita mascotas. No te preocupes, tenemos la solución. ¿Y si pudieras ver vídeos de animales de todo tipo en directo desde cualquier lugar del mundo? Eso es lo que ofrece Explore.org, una página dedicada al vídeo en vivo y que está arrasando en redes.

Muchos de estos vídeos se alojan directamente en YouTube, acompañados de una mosca que los identifica como parte de una página web. No obstante, es mejor entrar a través de la home, dado que eso te permitirá hacer búsquedas tanto regionales como por especies. Sí, a todos nos gustan los perros y los gatos, pero también puedes observar pingüinos, elefantes o jirafas si eres capaz de dar con la cámara adecuada. Elefantes, de verdad, son súper monos. Miradlos.

El propósito de Explore va más allá, y se autodefinen como "una organización multimedia que documenta a líderes de todo el mundo que han dedicado sus vidas a causas extraordinarias. Tanto educativa como inspiradora, explore crea un portal hacia el alma de la humanidad al enaltecer los actos desinteresados de los demás". Está claro que estas herramientas puede servir muy eficientemente a cualquiera que necesite un buen archivo de imágenes de animales, pero su uso académico puede ir a la par de un uso recreativo o incluso terapeútico. ¿Acaso no son geniales los animales?