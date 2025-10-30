Dove Cameron y Damiano David, prometidos: su historia de amor tras la vida de tragedias de la cantante Disney

La historia entre Dove Cameron y Damiano Davidcomenzó como una coincidencia profesional y ha terminado convirtiéndose en uno de los romances más seguidos del mundo del espectáculo. Tanto es así que ahora parece, incluso, que está prometidos y se van a casar. Ambos se conocieron en los MTV Video Music Awards de 2022, cuando competían por el premio a Mejor Artista Nuevo. En aquel momento, nada hacía prever que entre ellos nacería una relación sentimental.

Un año después, en los VMAs de 2023, el destino volvió a reunirlos. Según contó Cameron en una entrevista, el equipo de Måneskin la invitó a la fiesta de lanzamiento de su álbum y a acompañarles en parte de su gira. Desde entonces, las redes comenzaron a llenarse de rumores y fotografías que confirmaban la complicidad entre ambos. La relación se hizo oficial en febrero de 2024, durante la gala previa a los Grammy, donde posaron juntos por primera vez.

Ahora, el portal TMZ ha desatado las especulaciones al publicar unas imágenes de la pareja paseando por Sídney, en las que puede verse un anillo con un gran diamante en la mano izquierda de la actriz. Aunque ninguno de los dos ha confirmado el compromiso, acaban de cumplir dos años de relación y se muestran más unidos que nunca.

Este parece un gran final para la actriz. Y es que detrás de la sonrisa luminosa de Dove Cameron se esconde una historia marcada por la superación y la pérdida. La actriz sufrió acoso escolar, trastornos alimenticios y la muerte de su padre cuando tenía 15 años. A lo largo de su carrera también ha afrontado la pérdida de dos grandes amigos: Christina Grimmie y Cameron Boyce, ambos fallecidos de forma trágica.

A sus 28 años, la cantante y actriz parece haber encontrado estabilidad emocional junto al artista italiano. Su historia de amor, nacida en los focos, representa para muchos el renacer de una mujer que ha aprendido a sobrevivir al dolor y a volver a creer en el amor.