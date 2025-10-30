Rosalía revela en una entrevista que en LUX canta hasta en 13 idiomas diferentes

Rosalía ha vuelto a situarse en el centro de la conversación musical internacional con su nuevo trabajo, LUX. Después de cautivar al público con el primer adelanto del disco, grabado junto a la Orquesta Sinfónica de Londres y en el que canta en alemán, la artista ha revelado que este proyecto es el más ambicioso de su carrera: ha escrito y cantado en 13 idiomas distintos.

Durante su participación en el podcast de The New York Times, Rosalía explicó que esta decisión nace de su curiosidad y su deseo de conectar con diferentes culturas a través del lenguaje. "Si hice este disco es desde el amor y la curiosidad de querer aprender otras lenguas, de entender mejor al otro. Entendiendo mejor a los demás, puedes entenderte mejor a ti mismo y puedes querer y aprender cómo querer mejor", afirmó.

La intérprete de Motomami también detalló que dedicó tres años a la composición del álbum, de los cuales uno entero estuvo centrado únicamente en las letras. En este proceso, aseguró, tuvo que aprender cómo funcionan las estructuras lingüísticas de cada idioma. "Es mucho de intuición, de "ok, voy a escribir y ver cómo suena en otra lengua". Google Translate fue mi herramienta más utilizada", confesó entre risas.

Rosalía mencionó que LUX incluye fragmentos en latín, ucraniano, alemán o siciliano, entre otros idiomas, y que el proceso de creación fue exhaustivo. "He tenido que hacerlas, grabarlas, releerlas, regrabarlas, reescribirlas… Juntar todas las piezas. Es como un puzzle", explicó.

La artista, que presentó recientemente el disco en una listening party en México, subrayó que su visión artística va más allá de las fronteras culturales: "Pertenezco al mundo, el mundo está tan conectado... ¿Por qué tendría que ponerme una venda en los ojos?".

Con LUX, Rosalía parece dispuesta a redefinir una vez más los límites del pop contemporáneo y a consolidar su posición como una de las voces más innovadoras de la música actual.