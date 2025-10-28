Mikel Izal anuncia una pausa en su carrera musical: "Mi cuerpo y mi cabeza me piden que pare"

El cantautor navarro Mikel Izal ha anunciado que, tras los conciertos previstos para enero y febrero de 2026, se tomará una pausa temporal de los escenarios. El artista lo comunicó a través de un vídeo en Instagram en el que confesó que su cuerpo y su mente le pedían desde hace tiempo detenerse. "Mi cuerpo y mi cabeza me piden desde hace un tiempo que pare", expresó con sinceridad.

Izal explicó que este parón no significa una retirada definitiva, sino una forma de reconectar con la inspiración y recuperar la energía creativa. "Es la única manera de volver a hacer canciones como hay que hacerlas, poniéndole todo el corazón, el alma y la energía", afirmó. En su mensaje añadió que necesita "vivir experiencias nuevas y respirar" tras casi dos décadas dedicadas sin descanso a la música.

El músico quiso dejar claro que se trata de una decisión meditada y positiva. "Este es un mensaje feliz. Lo hago desde la gratitud absoluta por los 15 o 20 años que me habéis regalado escribiendo canciones, dedicándome a lo que me gusta. Eso es un privilegio tremendo y nunca tendré suficientes palabras para agradecéroslo", señaló emocionado, dirigiéndose a sus seguidores.

Mikel Izal fue durante más de una década la voz y el alma del grupo IZAL, una de las bandas más reconocibles del pop-indie español entre 2010 y 2022, responsable de himnos como "La mujer de verde", "Copacabana", "Qué bien", "El baile" o "Pequeña gran revolución". Tras la disolución del grupo, en 2023 inició su etapa en solitario con el álbum "El miedo y el paraíso", un trabajo introspectivo que le permitió explorar nuevos registros y conectar de forma más íntima con su público.

En esta nueva etapa, Izal ha colaborado con artistas de distintos estilos y generaciones como Merino, Pablo Alborán, Pau Corea, Ximena Sariñana, Xina Mora o Víctor Manuel. Precisamente con este último estrenó recientemente el tema "La muerte y el amor no tienen cura".

Aunque todavía no ha concretado cuánto durará este descanso, el cantante ha insistido en que la pausa es necesaria para poder regresar con nuevas historias y la misma autenticidad que siempre ha caracterizado su carrera. "Necesito parar de verdad por primera vez en dos décadas", confesó, dejando abierta la puerta a un futuro regreso cuando la inspiración vuelva a llamar.