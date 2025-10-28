CocinaConCoqui responde al aluvión de críticas que ha recibido por irse a Andorra: "Para mí es algo privado"

Durante los últimos días, el nombre de CocinaConCoqui ha sido tendencia en España. La popular influencer gastronómica se ha visto envuelta en una controversia después de que varios usuarios descubrieran, a través de su página web, que se había trasladado a vivir a Andorra. La noticia generó una oleada de críticas en redes y la pérdida de miles de seguidores, coincidiendo además con el lanzamiento de su primer libro de recetas.

Este lunes, la creadora de contenido ha publicado un vídeo en sus redes sociales para aclarar su postura. "Durante los últimos días se ha hecho mucho jaleo sobre dónde vivo y quiero explicarlo para quedarme un poquito más tranquila", comenzó diciendo desde su nueva casa en el país vecino.

Coqui explicó que, desde que abrió su cuenta hace cuatro años, tuvo claro que su canal se centraría únicamente en recetas y no en aspectos personales de su vida. "Valoro mucho la privacidad. Antes de mudarme a Andorra vivía en un pueblo de Tarragona y nadie lo sabía porque nunca lo había dicho", señaló.

La influencer insistió en que su decisión de no hacer pública su residencia no está relacionada con su mudanza reciente: "No me gusta la idea de que la gente sepa dónde vivo. Para mí es algo privado", afirmó.

Aunque evitó pronunciarse sobre la cuestión fiscal —el motivo principal de las críticas—, sí quiso pedir respeto: "Entiendo que la gente opine, pero antes de comentar cosas desagradables, pensad que detrás de las pantallas hay una persona que siente y padece igual que vosotros".

Coqui concluyó su mensaje lamentando que la polémica haya coincidido con la salida de su libro, un proyecto que, asegura, "lleva mucho trabajo y en el que hay mucha gente implicada". Por ahora, ha adelantado que no hará más declaraciones sobre el tema.