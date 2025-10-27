Fallece a los 28 años el creador de contenido Juan Jyoza una semana después de casarse

Juan Jyoza, nombre artístico de creador de contenido sevillano Juan G, falleció el pasado 23 de octubre tras casi dos años enfrentando un cáncer de colon con metástasis, según informó su familia. Apenas unos días antes había contraído matrimonio con su pareja, María, en el mismo hospital en el que estaba ingresado.

Desde el diagnóstico, a finales de 2023, Juan Jyoza había convertido su canal de contenido gastronómico en un espacio de motivación, resiliencia y autenticidad. A pesar de su enfermedad, continuó grabando vídeos y compartiendo su pasión por la gastronomía y la vida con miles de seguidores.

En uno de sus últimos mensajes públicos, reflexionó: "Si tienes tiempo, puedes hacer cosas. Invierte tu tiempo y céntrate en algo que te guste y exprímelo. No te obsesiones con números...". La noticia de su muerte ha generado un aluvión de homenajes en redes sociales.

La breve unión matrimonial de Juan Jyoza y su esposa ha sido otro de los aspectos más sobrecogedores del caso: se casaron mientras él permanecía hospitalizado y apenas pudo disfrutar de ese momento junto a sus seres queridos.

Este caso vuelve a poner de relieve la fragilidad de la vida incluso en el mundo de la creación de contenido, donde muchas veces se proyecta una imagen de éxito continuo. Pero Juan Jyoza demostró que detrás de la cámara había una persona real, con luchas, motivaciones y sueños compartidos.

En estos momentos, su legado queda como inspiración para quienes le seguían: la capacidad de seguir adelante pese a la adversidad y de compartir lo más personal como vía de conexión y solidaridad. Su fallecimiento no solo deja un hueco entre sus seguidores y compañeros, sino también una historia de genuina superación.