¿Cuánto ganó Westcol con Stream Fighters 4? La cifra es tan alta que asusta

El pasado fin de semana, el evento Stream Fighters 4, organizado por Westcol, se celebró en el Coliseo MedPlus de Bogotá y fue seguido de forma masiva: según diferentes medios, se conectaron más de cuatro millones de personas en la plataforma Kick y acudieron alrededor de 12.000 espectadores.

En cuanto a los ingresos, las estimaciones apuntan a una recaudación total que podría superar los 2 millones de dólares. O, al menos, eso es lo que ha confirmado Lonche, amigo de WestCOL, en pleno directo. Una cifra, desde luego, que asusta de lo alta que es.

Estos datos, si bien no han sido confirmados al detalle por Westcol, colocan al evento como uno de los más rentables en el ámbito de creadores de contenido y entretenimiento digital en Latinoamérica. Las cifras superan los récords anteriores del propio streamer, que ya había declarado ingresos mensuales importantes por sus transmisiones en Kick. El impacto de Stream Fighters 4 va más allá de lo económico: ha demostrado que un creador con comunidad sólida puede generar una producción de gran escala sin necesidad de depender de la televisión.

Sin embargo, también ha surgido debate sobre la transparencia real de los ingresos, el modelo de negocio del streaming y los posibles riesgos de depender únicamente de grandes eventos para sostener un proyecto a largo plazo. Mientras tanto, la cifra estimada es, desde luego, impresionante.