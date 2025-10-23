Ibai anuncia el regreso de su Calendario de Adviento con premios de hasta 100.000 euros

Ibai Llanos ha anunciado oficialmente el regreso de su Calendario de Adviento, un proyecto que sorprendió en 2024 y que este año regresa con más incentivos y un diseño completamente renovado. El popular streamer vasco ha confirmado que la nueva edición incluirá 24 premios valorados en un total de 100.000 euros, una cifra muy superior a la de la primera entrega.

El calendario volverá a ponerse a la venta este 23 de octubre, adelantándose a la temporada festiva. Cada una de las 24 casillas representa un día del mes de diciembre y, según explicó Ibai, han cuidado cada detalle del diseño, con 24 figuras diferentes, un chocolate que sorprenderá y un nuevo listado de premios que va desde un safari para dos personas hasta otros que se irán desvelando cada día de diciembre.

Las figuras que acompañan el calendario han sido diseñadas bajo la supervisión directa de Ibai Llanos y representan distintas etapas de su trayectoria profesional. Entre ellas, se incluyen referencias a sus inicios como comentarista de League of Legends, el nacimiento de su equipo KOI, sus retransmisiones más recordadas en Twitch y su reciente salto a YouTube.

El creador de contenido también ha querido responder a las críticas que recibió la primera edición, especialmente por el precio del producto. En 2024, el Calendario de Adviento se vendía por 19,99 euros, una cifra que muchos usuarios consideraron elevada. Este año, Llanos ha optado por reducir el coste a 14,99 euros, con el objetivo de hacerlo más accesible a su comunidad.

El producto estará disponible en Carrefour, Alcampo, El Corte Inglés y Eroski, así como en algunas tiendas online asociadas. Ibai aseguró que el proceso de producción ha sido más ambicioso y que su equipo ha trabajado durante meses para mejorar tanto la presentación como la calidad del contenido. El año pasado, la primera edición del calendario se agotó en cuestión de días y generó una amplia conversación en redes sociales, donde miles de seguidores compartieron sus premios y experiencias.