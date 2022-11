Abby, cancelada por su opinión sobre los cuernos y lo que es realmente la infidelidad en la pareja

Internet vuelve a hacer de las suyas. Ya es más que habitual que un clip sacado de contexto se exagere y se utilice como excusa para hundir a un creador de contenido, y Abby ha sido la última en sufrir este tipo de hate indiscriminado. La streamer tiene a una considerable masa de haters dispuestos a hundirla ante la mínima posibilidad, y unas palabras recientes que expresó, sobre los cuernos y lo que cuenta como infidelidad en la pareja, han sido una chispa lo suficientemente potente como para que miles de personas se hayan dedicado a atacarla en Twitter.

Hay ocasiones en las que el hate es medianamente comprensible (que no justificado), pero esta no es una de ellas. Karchez y Abby estaban juntos en stream mientras llevaban a cabo un juego salseante de parejas. Cuando llegó la pregunta "¿Pondrías los cuernos a tu pareja por 10 millones de euros?", la streamer respondió que sí de forma contundente, pero su novio no estuvo de acuerdo. Según Karchez, estar dispuesto a ser infiel a cambio de dinero, sea la cantidad que sea, es la prueba de que la fidelidad tiene un precio para la persona que lo acepta. En contraste con el tono serio de Karchez, Abby prefirió entrar en la fantasía y pensar en todo lo que podrían hacer juntos si recibiesen 10 millones de euros.

A lo que se refería la streamer con sus palabras es a que, en el imposible caso de que alguien les diese tantísimo dinero por acostarse con otras personas, sería estúpido no aceptarlo, ya que 10 millones de euros es dinero más que de sobra para que una pareja pueda vivir con tranquilidad el resto de su vida. No significa que Abby valore poco su relación con Karchez, sino que la infidelidad no es una verdadera traición si se trata de conseguir algo que pueda beneficiar tantísimo a los dos miembros de la pareja.

Los ataques que ha recibido Abby (que no van a ser incluidos en este artículo, pero se pueden imaginar) están totalmente salidos de tono y reaccionan de forma desmesurada a un asunto que no tiene nada de serio, ya que no es más que una fantasía. La propia streamer ha hablado claramente en situaciones anteriores de lo mucho que valora la fidelidad y de lo poco dispuesta que está a perdonar los cuernos en una pareja, así que no tiene sentido atacarla por algo así. Pero bien se sabe que Twitter es el caldo de cultivo perfecto para soltar veneno sin sufrir ningún tipo de consecuencia, así que es poco probable que los ataques a esta streamer cesen a corto plazo.