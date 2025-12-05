Entran a robar en casa de Marlon: el streamer encuentra su vivienda destrozada tras 40 días fuera

El streamer estadounidense Marlon ha informado a sus seguidores de que su vivienda ha sido asaltada durante el tiempo que ha permanecido fuera por motivos de viaje. Según explicó él mismo en sus redes sociales, llevaba alrededor de 40 días sin pisar la casa, un periodo en el que los autores del robo aprovecharon para acceder al interior y llevarse diversas pertenencias.

A través de su cuenta de X, el creador de contenido publicó un breve mensaje en el que expresaba su sorpresa y frustración ante lo ocurrido. En el texto, señalaba que apenas acababa de estrenar la vivienda y que los ladrones habían "reventado por completo la puerta trasera" antes de sustraer múltiples objetos personales. "Esto parece una broma llegados a este punto", escribió, evidenciando su desánimo por la situación.

Para mostrar el alcance de los daños, Marlon compartió también un vídeo en el que se puede observar el estado de las habitaciones. En las imágenes, la casa aparece con cajones abiertos, ropa esparcida por el suelo y muebles desplazados, un desorden que refleja la magnitud del registro llevado a cabo por los asaltantes. Durante la grabación, el streamer comenta su incredulidad ante lo que está viendo y lamenta que la vivienda —que, según explicó, había adquirido recientemente— se encuentre en esas condiciones a su regreso.

El incidente ha generado numerosas reacciones en redes sociales, tanto de seguidores que han expresado su apoyo como de usuarios sorprendidos por la gravedad del asalto. De momento, Marlon no ha compartido más detalles sobre el proceso de denuncia ni sobre si cuenta con imágenes de seguridad o información adicional que pueda ayudar a esclarecer lo ocurrido.