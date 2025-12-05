Arigameplays y Juan Guarnizo dejan de seguirse en redes sociales: crónica de un unfollow anunciado

Arigameplays y Juan Guarnizo, dos de los streamers más populares del mundo hispanohablante, han dejado de seguirse en redes sociales más de un año después de su divorcio. Aunque su separación se produjo en términos aparentemente cordiales, algo que muchos espectadores interpretaban como una señal de respeto o distancia prudente, la situación ha cambiado en un contexto en el que las tensiones entre ambos parecían haberse intensificado.

En las últimas semanas, varios episodios han alimentado un clima de especulación constante. Entre ellos, los rumores que apuntan a que Arigameplays podría mantener una relación sentimental con Rivers, también streamer y amiga de la expareja. Aunque ninguna de las implicadas ha confirmado esta información, el simple hecho de que la posibilidad se haya extendido por redes ha contribuido a tensar aún más el ambiente. La relación entre Rivers y Guarnizo, amistosa en el pasado, también se ha deteriorado sin que se conozcan los motivos.

El clima se complicó todavía más después de unas declaraciones recientes de Juan Guarnizo en directo. El creador contó que había tirado el anillo de compromiso que compartió con Arigameplays, gesto que fue interpretado como una ruptura simbólica de cualquier vínculo emocional que pudiera persistir. La confesión generó multitud de reacciones en redes sociales y críticas hacia el streamer, a las que él respondió explicando su decisión y restándole dramatismo.

El hecho de que ambos hayan dejado de seguirse ahora ha sido entendido por muchos como un paso más en un distanciamiento que venía gestándose desde hace tiempo. Aunque ninguno de los dos ha ofrecido declaraciones sobre esta última acción, el movimiento ha agitado el eterno debate sobre su relación actual y sobre el impacto que los conflictos personales siguen teniendo en la esfera pública de los creadores de contenido.