Willyrex habla a IlloJuan sobre su adicción al trabajo: "No puedo parar"

Willyrex ha sido el último en pasarse por la mansión en la que Los Diozes trabajan en su próximo disco. Hasta allí se desplazó el mítico youtuber para compartir una charla distendida con IlloJuan y Spok Sponha. Lo que no esperaba nadie es que, lo que comenzó como una visita informal, acabó derivando en una conversación de tono mucho más introspectivo.

Durante el directo, el youtuber reconoció abiertamente que se considera adicto al trabajo. Explicó que lleva más tiempo subiendo vídeos a YouTube del que ha pasado sin hacerlo, y que su rutina diaria está completamente condicionada por la creación de contenido. Según relató, se despierta cada mañana con la sensación de que ya ha grabado un vídeo mentalmente, con la presión constante de producir algo nuevo.

El creador también confesó que, años atrás, pensó que en algún momento sería capaz de detener ese ritmo. Sin embargo, aseguró que no puede parar, porque necesita estar permanentemente enfocado en algún objetivo. Puso como ejemplo que le resulta muy difícil sentarse tranquilamente en casa a ver una película, algo que asocia directamente a esa incapacidad para desconectar. Reconoció que puede permitirse descansar una semana si está de viaje, pero no mucho más tiempo seguido.

El intercambio dio pie a una reflexión por parte de IlloJuan, quien le trasladó que, si en algún momento se plantea frenar, ahora podría ser el momento indicado. El streamer hizo referencia a su reciente paternidad y al hecho de que su hija aún es pequeña, subrayando que esa etapa vital puede ser clave para replantearse prioridades.

El diálogo fue seguido por miles de espectadores en stream y generó una oleada de reacciones posteriores en redes sociales. Parte de la audiencia se identificó con la presión de la productividad constante en el ecosistema digital, mientras que otros valoraron de forma positiva que figuras con tanta exposición pública hablen sin filtros sobre el impacto del trabajo en la vida personal.