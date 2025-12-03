Ibai aconseja a WestCOL que deje los vicios: "Estás comprando papeletas para que te pase algo"

Ibai decidió hablar el idioma de la verdad con WestCOL. Todo ocurrió durante una emisión en directo realizada desde Colombia, donde Ibai apareció en el set de grabación de WestCOL en pleno tour por varios países de Latinoamérica.

Durante la conversación, el anfitrión reconoció que lleva tiempo intentando dejar el alcohol, sin éxito, y que se plantea acudir a un psicólogo como siguiente paso. Aseguró, eso sí, que su consumo se limita únicamente a bebidas alcohólicas y que no toma ningún otro tipo de drogas. Su testimonio, expuesto con naturalidad ante miles de personas, marcó el tono de un diálogo que pronto pasó de lo anecdótico a lo personal.

Ibai tomó entonces la palabra para subrayar la importancia de la salud por encima del éxito económico, la fama o los bienes materiales. En un discurso directo y sin rodeos, defendió que el consumo habitual de alcohol, tabaco u otras sustancias supone "comprar papeletas" para que aparezcan problemas de salud en el futuro. Reconoció que puede haber momentos para el ocio y la celebración, pero insistió en que normalizar ciertos hábitos implica asumir riesgos a largo plazo.

El creador vasco fue más allá al referirse al impacto psicológico de una carrera acelerada como la que ambos han vivido. Según expuso, hacer "tantas cosas importantes en tan poco tiempo" puede generar una desconexión con uno mismo. Por eso animó a su interlocutor a acudir a terapia, no solo como herramienta para abandonar el alcohol, sino también para conocerse mejor y recuperar un mayor equilibrio personal.

Sin anuncios oficiales ni campañas de por medio, el encuentro dejó un mensaje que realmente trascendió: la salud, física y mental, como eje central incluso en carreras marcadas por el éxito temprano y la presión constante.