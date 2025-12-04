Rosalía anuncia su monumental Lux Tour con cuatro conciertos en Madrid y otros cuatro en Barcelona

La gira Lux de Rosalía ya es una realidad y supera cualquier expectativa. La artista española pone en marcha el imponente tour de presentación de su cuarto disco, Lux que en España tendrá un arranque histórico en el Movistar Arena de Madrid el 30 de marzo. Allí ofrecerá cuatro conciertos consecutivos que prometen convertirse en uno de los grandes eventos musicales del año.

El despliegue continuará en Barcelona, donde Rosalía hará vibrar el Palau Sant Jordi con otros cuatro "shows". Las fechas en Madrid serán el 30 de marzo y el 1, 3 y 4 de abril, mientras que Barcelona la recibirá los días 13, 15, 17 y 18 de abril, según ha confirmado Live Nation.

Oficialmente la gira empezará el 16 de marzo en Lyon y además de Francia pasará Sucia, Italia, Portugal, Bélgica, Berlín, Estadios Unidos y varios países de Latinoamérica.

La preventa exclusiva para clientes del Banco Santander se abrirá el martes 9 de diciembre, con un máximo de dos entradas por persona y carácter nominal. La venta general llegará el jueves 11 de diciembre a través de la web de la promotora y distribuidores oficiales, con un límite de cuatro entradas por comprador.

La expectación es mayúscula. Lux ha arrasado desde su lanzamiento: tres semanas consecutivas como número 1 en España, un debut directo al número 1 global en Spotify y una acogida crítica espectacular, con medios como Rolling Stone destacándolo entre los mejores discos del año. Con estos precedentes, la gira de Rosalía se perfila como uno de los hitos musicales de 2026.