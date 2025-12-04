Por qué LUX no aparece en tu Spotify Wrapped 2025: la explicación detrás de la ausencia de Rosalía

Como cada final de año, la publicación del Spotify Wrapped 2025 ha convertido las redes sociales en un escaparate de hábitos musicales. Miles de usuarios han compartido sus resultados en historias de Instagram y han comparado cifras con amigos, compañeros de trabajo o seguidores. En la mayoría de rankings se han repetido algunos nombres propios convertidos en fenómenos globales durante este año.

Artistas como Bad Bunny, Karol G, Sabrina Carpenter o el proyecto K Pop Demon Hunters han dominado gran parte de las listas. En todos los casos, además del impacto de sus lanzamientos, ha sido clave el momento del año en el que publicaron sus discos: contar con muchos meses de escuchas acumuladas aumenta de forma decisiva las posibilidades de aparecer en los primeros puestos del Wrapped.

Esa lógica temporal explica también una de las ausencias más comentadas de la edición de 2025: LUX, el esperado cuarto trabajo de Rosalía. El disco se lanzó el pasado 7 de noviembre, apenas unos días antes de que Spotify cerrara el periodo de contabilización de datos para el Wrapped, que, según el propio funcionamiento habitual de la plataforma, se detiene en torno al 14 de noviembre.

Ese margen de una sola semana ha sido insuficiente para que el consumo del álbum complete un volumen relevante dentro de las estadísticas anuales. En muchos casos, a los oyentes solo les ha dado tiempo a incorporar algún tema suelto, como Berghain, y aun así con apenas tres semanas efectivas de escuchas dentro del periodo válido.

No se trata de un caso aislado. Otros discos lanzados en el último tramo del año también han quedado fuera de los rankings de 2025. Es el caso de The Life of a Showgirl, publicado el 3 de octubre, o de Man's Best Friend, editado en septiembre. Aunque ambos partían con un enorme respaldo de público, solo contaron con dos meses de margen de contabilización.

Este patrón vuelve a confirmar una tendencia conocida: los lanzamientos del segundo semestre suelen quedar en desventaja de cara al Wrapped. Para estos discos, la verdadera recompensa estadística llegará, previsiblemente, en el Wrapped de 2026.