Zeling desmiente la polémica por el supuesto ataque de celos de Xokas: "Es obvio que es de broma"

El origen de la polémica se sitúa en la publicación del Twitch Recap, la función anual con la que la plataforma permite a cada usuario revisar los canales que más ha visto durante el año. Como es habitual, numerosos creadores compartieron estos datos en directo, entre ellos Zeling, cuya lista incluía en primer lugar a su pareja, el streamer Xokas. Sin embargo, la atención del público no se centró en ese detalle, sino en la aparición del canal de Skain entre sus más vistos.

Al observar esa posición en el ranking, Xokas reaccionó con un tono deliberadamente exagerado, lanzando comentarios irónicos sobre la cantidad de mensajes que, según el resumen, Zeling había enviado al chat de Skain frente al suyo. El fragmento, difundido rápidamente en redes sociales, generó un amplio debate entre quienes interpretaron la escena como un gesto de celos genuino y quienes defendieron que no era más que humor característico del creador gallego.

La discusión se intensificó cuando Zeling decidió intervenir mediante un mensaje en X, posteriormente eliminado, en el que pedía frenar las especulaciones. En su publicación insistía en que la interacción formaba parte de una dinámica humorística entre ambos y que nunca había recibido un insulto ni un mal gesto en privado. También criticó que algunos usuarios proyectaran preocupaciones que, según afirmaba, ella misma no compartía.

Además, aprovechó para desmentir comentarios sobre su independencia económica, afirmando que no había recibido apoyo financiero de Xokas y que mantenía su propio espacio y sus proyectos desde hace años. La creadora lamentó la rapidez con la que se generan narrativas ajenas en redes y anticipó que incluso su aclaración podría ser objeto de nuevas críticas.

Por el momento, ninguno de los dos ha añadido más declaraciones, pero su intervención ha frenado en parte la escalada de interpretaciones y ha devuelto el foco al carácter humorístico del momento que originó la discusión.