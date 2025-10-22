Auron, a juicio con una empresa que ha usado su imagen y la IA para promocionar un casino

Auron ha confirmado en uno de sus últimos streams que ha iniciado acciones legales contra una empresa que habría empleado su imagen, generada mediante inteligencia artificial, para promocionar un casino en internet sin su consentimiento. Durante el directo, el creador de contenido expresó su malestar por la situación y anunció que el proceso judicial ya está en marcha.

"A estos del casino les vamos a dar bien por el culo. Les vamos a meter una buena denuncia judicial, porque lo que hicieron sí que me toca los cojones. De hecho, ya estamos en ello. Ya mismo se presenta la denuncia", afirmó el streamer, visiblemente molesto.

Auron explicó que la empresa habría difundido material promocional en el que aparecía una recreación suya generada por inteligencia artificial, dando a entender que colaboraba con un casino en línea. "Que me pongan a mí a promocionar casinos cuando no lo he hecho nunca y he dejado de ganar mucho dinero por no hacerlo… Y que ahora venga una IA y la gente se lo crea pues me toca los huevos, la verdad", añadió.

El creador, uno de los más seguidos del ámbito hispanohablante, ha insistido en varias ocasiones en su rechazo a las colaboraciones con casinos o casas de apuestas, una práctica habitual entre algunos influencers y streamers. Su decisión, según ha explicado en distintas ocasiones, se debe a una cuestión ética y de responsabilidad hacia su audiencia.

El caso de Auron se suma a otros recientes en los que figuras públicas han denunciado el uso no autorizado de su imagen mediante inteligencia artificial, una práctica que plantea interrogantes legales sobre la protección de la identidad digital y los derechos de imagen en un contexto tecnológico cada vez más complejo.