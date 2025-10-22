Roro se sincera con Peldanyos: "Normalicé ganar 200.000 seguidores al día"

El conocido creador de contenido y youtuber gastronómico Peldanyos continúa con su serie de vídeos en los que acompaña a otros influencers a sus restaurantes favoritos. Tras compartir mesa con Arigeli, Nil Ojeda y Abraham Mateo, el nuevo episodio tiene como protagonista a Roro, una de las creadoras más populares de TikTok.

La influencer y su pareja, el también creador Pablo, llevaron a Peldanyos al restaurante Leña de Dani García, en Madrid. Aunque no cuenta con estrellas Michelin, Leña ocupa el mismo espacio donde el chef malagueño tenía su restaurante con tres estrellas, antes de renunciar a ellas para centrarse en proyectos más accesibles y centrados en la brasa.

Durante la cena, además de disfrutar de los platos del chef, ambos hablaron sobre sus trayectorias, la presión de las redes sociales y cómo gestionan la exposición mediática. Uno de los momentos más comentados del vídeo llega cuando Roro recuerda su meteórico ascenso en TikTok. "Yo llegué a un momento en el que al principio estaba ganando 200.000 seguidores al día. Durante creo que fue un mes no paraba y llegó un momento en el que lo normalicé", contó la creadora entre risas. Peldanyos reaccionó sorprendido: "Qué locura, no recordaba un boom tan grande en redes desde el Rubius".

Roro reconoció que ese crecimiento fue tan rápido que ella misma lo vivió como "un speedrun". Su primer vídeo de cocina lo publicó hace apenas un año y medio, pero desde entonces su comunidad ha crecido a un ritmo vertiginoso.

La conversación también derivó hacia los formatos y las plataformas. Roro confesó que no se siente cómoda haciendo vídeos largos: "Quería hacer vídeos en YouTube, pero todavía no estoy en el punto en el que me sienta tan cómoda con la cámara como para hacer contenido entretenido. Estoy acostumbrada al formato corto y a grabar en mi casa con el móvil, ponerme una cámara delante me complica, me pongo muy nerviosa".

Peldanyos aprovechó para reflexionar sobre la presión que sienten los creadores por estar presentes en todas las redes. "Las redes sociales te hacen pensar que tienes que estar en todo, y no es verdad. Yo esto lo entendí con Twitch: me gustaba el directo, era natural y espontáneo, pero me drenaba demasiado la energía. Ese formato de conversación natural lo puedo encontrar también en YouTube, sin la presión de tener a alguien escuchándome en directo todo el rato", explicó.

Roro coincidió con él en que "en directo tienes que tener mucho cuidado con lo que estás diciendo", a lo que Peldanyos añadió que “tras muchas horas en directo llega un momento en el que deliras y puedes decir alguna barbaridad"

El resultado es una charla relajada, cercana y muy reveladora sobre el lado menos visible de la vida de los creadores de contenido.