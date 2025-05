Peldanyos critica su experiencia en el restaurante de Gordon Ramsay por una polémica con el pan

Peldanyos, uno de los influencers gastronómicos más populares del país, ha vuelto a ser tema de conversación, esta vez por un encontronazo inesperado en un restaurante del prestigioso chef británico Gordon Ramsay. Lo que debía ser una experiencia culinaria inolvidable acabó derivando en un enfado público por un asunto aparentemente menor: el pan.

Según explicó el propio creador en sus redes, durante la cena —valorada en torno a los 300 euros por persona— pidió varias cestas de pan, pero el personal del restaurante se negó a servirle más tras un punto determinado. "Si yo quiero pedir 10 cestas de pan porque me encanta tu pan y estoy pagando por comer en tu restaurante, a mí como cliente me va a joder una barbaridad que no me las sirvas", dijo Peldanyos, visiblemente molesto.

El creador también se mostró especialmente crítico con las explicaciones que recibió: "Eso de que era la última cesta de la noche es mentira y me toca los cojones que me lo digan. Entiendo que no me quieras poner más pan, pero no me pongas excusas".

Sus palabras han generado una oleada de reacciones en redes sociales. Algunos usuarios han defendido la postura del influencer, argumentando que un restaurante de ese nivel debería estar preparado para responder a las demandas del cliente, incluso si se trata de repetir pan. "Toda la razón, nunca vi un restaurante bueno que pusiera límite al pan", apuntaba un comentario.

Otros, sin embargo, han reprochado su actitud, calificándola de "cuñadismo gourmet". Varios recordaron que el pan en estos locales suele prepararse de forma limitada según las reservas, y que exigir más allá de lo previsto puede alterar la dinámica de cocina: "Vamos de gourmet y no sabemos cómo funciona una cocina", señalaba un usuario. Mientras tanto, Peldanyos ha dejado clara su postura: si paga una cifra elevada, espera que la experiencia esté a la altura —y con pan incluido.