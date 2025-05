Aitana sueña con una colaboración con Rosalía: "Me encantaría, pero nunca se lo he propuesto"

Aitana se encuentra en plena promoción de Cuarto azul, su nuevo disco, y las entrevistas se han convertido en el espacio donde la cantante deja entrever sus aspiraciones y reflexiones más personales. En una conversación reciente con El Mundo, la artista ha sorprendido al revelar uno de sus mayores anhelos musicales: colaborar con Rosalía. Un deseo que, según ella misma confiesa, aún no ha expresado directamente a la intérprete de Motomami.

"Me encantaría colaborar con Rosalía. Pero no se lo he propuesto nunca porque me va a decir que no", ha declarado Aitana con una mezcla de ilusión y resignación. La artista ha sido clara al señalar que ve complicado que una colaboración entre ambas pueda materializarse, principalmente por la línea que sigue Rosalía en cuanto a sus elecciones artísticas: "Creo que sería muy raro. Ella colabora con artistas más internacionales o emergentes, no tanto con el pop español. Lo entiendo, no la juzgo".

Las palabras de Aitana evidencian la admiración que siente por su compatriota, al tiempo que muestran una visión realista sobre las dinámicas del mercado musical actual. Mientras ella ha construido una carrera sólida desde el pop comercial y la música urbana más accesible, Rosalía ha apostado por una identidad más experimental y global, rodeándose de figuras internacionales como Travis Scott, Rauw Alejandro o Billie Eilish.

No obstante, Aitana no descarta la posibilidad del todo. Su tono, aunque contenido, deja entrever que la puerta no está completamente cerrada. "Sería difícil, pero me encantaría", ha añadido. La idea de una colaboración entre ambas artistas despierta curiosidad no solo por el contraste entre sus estilos, sino también por lo que representan: dos de los nombres más importantes del panorama musical español actual, con trayectorias que han conquistado públicos diferentes, pero que comparten una base común de proyección internacional.

Por ahora, la hipotética unión entre Aitana y Rosalía no pasa de ser un sueño. Pero como bien sabe el mundo de la música, los caminos de los artistas son imprevisibles. Y a veces, los encuentros más improbables son los que más hacen historia.