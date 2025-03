"I don't wanna be french", el trend de TikTok que ha puesto a toda Francia en contra de Peldanyos

Peldanyos y Kappah han subido un TikTok en el que dicen que no quieren ser franceses, y todo Francia se les ha tirado encima. El vídeo, que ya tiene más de 2,4 millones de reproducciones, lo subió Peldanyos a su cuenta y en él se ve a los dos en un coche, cantando "I don’t wanna be French".

El TikTok llamó la atención de los franceses, que se lanzaron al ataque en sus comentarios, comparando a España con Francia y afirmando que su país es superior en todas las categorías. "Gastronomía? Moda? Cultura? Historia? Lo siento, Francia gana".

A la defensa han llegado los españoles, convirtiendo los comentarios del vídeo en una batalla campal: "Francia es el mejor pais del mundo y el que diga lo contrario tiene toda la razón", "Lo mejor de Francia es cuando cruzas la frontera a España". El debate ha sido tan feroz que Peldanyos ha respondido con otro vídeo en su cuenta, en el que dice que es "el enemigo público número uno de Francia".

En el responde a alguno de los comentarios que recibió, y reacciona a ellos con humor. Un tipo de comentario que destaca en particular es en el que los franceses alardean de la "Carte vitale", a lo que responde: "¿Y a mi qué me importa? He estado investigando y básicamente están alardeando de que tienen sanidad pública. Soy español, yo también tengo". El tiktoker aclaró que no odia a Francia "de manera proactiva", pero sí que dio motivos por los que guarda rencor a nuestros vecinos.

Por otro lado, Kappah subió otro vídeo siguiendo el mismo trend en su cuenta, y esta vez los ataques han llegado de parte de otros hispanohablantes: "Se burlaba y España es la burla de todo latam y europa JAJAJ", "España es lo más meh de europa" son algunos de los mensajes más destacados.

¿Cuál es el origen de este trend?

Por mucho revuelo que hayan armado estos dos influencers, el trend no fue invención ni de Peldanyos ni de Kappah. El audio que utilizaron ambos creadores ha sido usado más de 177.000 veces en vídeos de todo tipo, y uno de los primeros vídeos que lo utilizaron con el fin de meterse con Francia fue por parte de @pigfons, a la que Peldanyos mencionó en su vídeo.

La canción que se escucha en el audio es Bad Romance de Lady Gaga, y en específico utiliza una parte del puente en la que dice "I don’t wanna be friends", o no quiero que seamos amigos. En inglés, la pronunciación de amigos y francés es muy similar (friends y French), por lo que surgió este juego de palabras en TikTok.

El trend sigue en alza, y ya hemos visto a creadores de otros países hacer vídeos metiéndose con Francia con este audio. Los franceses, por otro lado, han intentado darle la vuelta, con vídeos titulados "I wanna be French", e incluso han llegado a crear una canción a modo de respuesta.

Es muy frecuente hacer chistes hacia países vecinos, pero algunos han acusado esta trend de xenofobia. ¿Consideráis que estos vídeos son inofensivos o que ocultan sentimientos más profundos?