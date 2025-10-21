Plex y Xokas participan en un reto con la policía: un perro rastreador les pone a prueba

En los últimos días, circularon en redes sociales varias fotografías y clips que mostraban a los populares creadores de contenido Plex y El Xokas esposados y escoltados por agentes de policía. Las imágenes, que generaron confusión y numerosos comentarios, eran en realidad parte de un proyecto audiovisual.

La confirmación llegó a través del propio Plex, que publicó en TikTok un vídeo en el que se muestra el contexto real de la grabación. En él, tanto él como Xokas participan en una actividad organizada con un equipo policial y un perro adiestrado, cuyo objetivo era detectar la presencia de sustancias ocultas. Los creadores, siguiendo la dinámica del ejercicio, intentan esconder material simulado, mientras el perro acaba localizándolo sin dificultad.

El vídeo, que mezcla humor con curiosidad por el trabajo policial, acumula cientos de miles de visualizaciones y comentarios. Según parece, esta no será la última colaboración con las fuerzas de seguridad, lo que sugiere que podrían producirse nuevos contenidos de este tipo en el futuro.

Tanto Plex como Xokas cuentan con una amplia base de seguidores en Twitch, YouTube y otras plataformas. Sus proyectos, especialmente los de Plex, suelen alternar el entretenimiento con experiencias IRL, tanto es así que, incluso, estuvieron juntos en China haciendo un viaje hace unos meses. Con esta colaboración, ambos creadores han conseguido llamar la atención del público y generar conversación en torno al papel de la policía y el uso del contenido institucional en redes sociales, un formato cada vez más presente en la estrategia comunicativa de distintas instituciones.