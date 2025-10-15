Juan Guarnizo carga contra Rivers sin piedad: "Las cosas son más turbias y deshonestas de lo que pensáis"

Después de semanas de rumores y especulaciones, Juan Guarnizo decidió abordar públicamente la controversia que lo enfrenta a Rivers, con quien compartía protagonismo en la Kings League, el proyecto de Gerard Piqué. Durante una retransmisión en directo, el creador colombiano expresó su malestar por la situación y criticó tanto a la streamer como a parte de su comunidad.

"Ustedes no me conocen, no tienen ni la más mínima idea de lo que soy. Ustedes creen que dejé de seguir a Rivers en todos lados porque ganó una copa de la Queens League. Pero, amigos, las cosas son mucho más profundas e, incluso, yo diría que turbias, honestas e hijasdeperra de lo que ustedes creen que son", afirmó Guarnizo visiblemente molesto.

El streamer aseguró que ha sido paciente, pero que "se está cansando de la situación" y de los comentarios que circulan sobre él en redes sociales. También negó que su distanciamiento de Rivers esté relacionado con la victoria de la mexicana en la Queens League, apuntando a conflictos internos y a lo que calificó como actitudes deshonestas a nivel personal. De hecho, muchos usuarios han teorizado sobre que el motivo del conflicto puede ser la supuesta relación que Arigameplays, exmujer de Guarnizo, y Rivers podrían estar manteniendo según los rumores.

Por otro lado, Guarnizo destacó que siempre intentó mantener una relación cordial con Rivers y afirmó haber sido un amigo leal. Sin embargo, criticó duramente a sus seguidores, señalando que "son una afición muy triste" y pidiéndoles que "dejen de menospreciar a los jugadores de Américas" si realmente están orgullosos de la streamer como representante de la Selección Mexicana.

El creador cerró su intervención con un mensaje de hartazgo: "Me cansé de cuidar gente que no me cuida, que me critica, que habla mal de mí". Sus declaraciones han reavivado el debate sobre la tensión entre ambas figuras, cuya relación, desde un tiempo, parece estar totalmente rota.