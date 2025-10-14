Los Buyer desvelan por qué han abandonado la Queens League: "Perdí la ilusión"

Durante un directo de la Kings League, XBuyer explicó los motivos que les llevaron a abandonar la Queens League. Según el creador, la decisión se debe principalmente a la pérdida de ilusión tras la reestructuración de equipos entre splits. "El equipo con el que gané se destruyó y se pasó, tanto el cuerpo técnico como todo, a Porcinas. Perdí la ilusión con el proyecto", declaró.

Además, XBuyer señaló que su implicación con el xBuyer Team F.S. Castelldefels, su equipo de fútbol sala, le impide compatibilizar ambos proyectos. "Mi proyecto de fútbol sala me quita todo el tiempo, hemos ascendido a nacional y los horarios no son tan flexibles como cuando solo jugábamos en Cataluña. Tuve que decidir qué hacer y decidí que en este momento lo que más me ilusiona es mi proyecto de fútbol sala y mi equipo de la Kings League masculina", añadió.

El xBuyer Team, fundado por los hermanos Javi y Eric Ruiz, conocidos por su canal de YouTube con varios millones de suscriptores, competía en la División de Honor catalana y ha alcanzado recientemente la categoría nacional. El club, con sede en Castelldefels, ha ganado popularidad por retransmitir sus partidos y mostrar el desarrollo del equipo en redes sociales.

La baja de Los Buyer supone una de las salidas más relevantes en la historia reciente de la Queens League, una competición que nació como la versión femenina de la Kings League y que ha contado con destacadas figuras del ámbito digital y deportivo. Por el momento, la organización no ha anunciado quién ocupará la plaza que dejan vacante.