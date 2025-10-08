Auron sufre un intento de estafa: "Casi pierdo todo"

Durante una de sus recientes transmisiones en directo, Auron explicó que estuvo muy cerca de perder el acceso a sus cuentas por culpa de un intento de suplantación de identidad. Según contó, todo comenzó cuando recibió un correo electrónico que parecía provenir de su gestora habitual. El mensaje le pedía revisar un enlace supuestamente importante, y tanto la dirección como el formato coincidían con los de su contacto real.

Al acceder al enlace, se le solicitó iniciar sesión para abrir un documento de Google Docs. "Intenté entrar y me decía que mi contraseña era incorrecta. Probé con todos mis correos: el del canal de Auronplay, el de Auron… todos", relató. Poco después, al contactar directamente con su gestora, esta le confirmó que no le había enviado ningún correo. Fue entonces cuando comprendió que se trataba de un intento de phishing.

El streamer aseguró que reaccionó a tiempo, cambió todas sus contraseñas y logró evitar la pérdida de sus cuentas. "Menos mal que el hacker no estuvo rápido. Si llega a estarlo, pierdo todo" declaró. También aprovechó para alertar a su comunidad sobre este tipo de amenazas: "No abráis enlaces, amigos. Aunque os llegue un email de vuestra madre, no abráis el enlace".

Este incidente se suma a una serie de casos similares que han afectado recientemente a creadores de contenido y empresas. Los expertos en ciberseguridad recuerdan que los ataques de phishing suelen emplear técnicas cada vez más sofisticadas para imitar correos legítimos y obtener datos sensibles.

El testimonio de Auron pone de relieve los riesgos a los que se enfrentan los influencers y streamers, cuyo trabajo depende en gran medida de sus plataformas digitales y del control de sus cuentas personales y profesionales.