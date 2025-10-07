MrBeast, muy preocupado por el futuro de los creadores de contenido por el auge de la IA

El creador de contenido más popular del mundo, Jimmy Donaldson —conocido en internet como MrBeast—, ha vuelto a encender el debate sobre la inteligencia artificial en el sector audiovisual. En un mensaje publicado en su cuenta de X, el youtuber expresó: "Cuando los vídeos generados con inteligencia artificial sean tan buenos como los normales, me pregunto qué le pasará a YouTube y cómo afectará eso a los millones de creadores que viven de hacer contenido... son tiempos aterradores".

Sus palabras llegan en un momento en el que la inteligencia artificial está transformando la manera de producir y consumir contenido digital. Herramientas capaces de generar guiones, voces, imágenes e incluso vídeos completos están avanzando a gran velocidad, lo que plantea interrogantes sobre el futuro de los profesionales que dependen de estas plataformas para su sustento.

Las declaraciones de MrBeast reflejan una inquietud compartida por muchos creadores que temen que la IA pueda reemplazar su trabajo o saturar los algoritmos de contenido automatizado, reduciendo su visibilidad. Algunos analistas advierten que, si las plataformas no establecen mecanismos para diferenciar el contenido humano del generado por IA, los ingresos de los creadores podrían verse afectados de forma significativa.

MrBeast, que cuenta con más de 300 millones de suscriptores en YouTube, se ha mostrado en el pasado a favor de la innovación tecnológica, pero también ha insistido en la necesidad de proteger la creatividad humana. El creador, sin embargo, ahora considera que el auge de la IA podría marcar un punto de inflexión para la industria, obligando a YouTube y otras plataformas a redefinir sus políticas.

Por ahora, el debate sigue abierto. Mientras algunos usuarios ven en la inteligencia artificial una oportunidad para diversificar formatos, otros comparten el temor de MrBeast: que la automatización ponga en riesgo el trabajo de millones de creadores en todo el mundo.