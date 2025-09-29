MrBeast sale a dar explicaciones después de publicar su vídeo más peligroso en el que alguien podría haber muerto

En las últimas horas, un aluvión de críticas ha apuntado a MrBeast después de publicar en YouTube su vídeo más controvertido. En el polémico vídeo, MrBeast plantea un desafío en el que varios concursantes deben enfrentarse a diferentes pruebas plagas de obstáculos y trampas. La situación se vuelve tensa cuando uno de ellos está atado en una silla dentro de una habitación en llamas, lo que provocó angustia tanto en los presentes como en los espectadores. Aunque el participante pudo finalmente desatarse y salir de la habitación. sin sufrir lesiones, la secuencia ha encendido las alarmas entre fans y críticos por el evidente riesgo que supuso.

Diversos usuarios en redes sociales han señalado que, aunque el canal de MrBeast es conocido por retos extravagantes, en esta ocasión se cruzó una línea peligrosa. "Una cosa es el espectáculo y otra jugar con la seguridad de las personas", comentaba un usuario en X (antes Twitter), mientras otros exigían una revisión de las normas de producción del creador.

Ante la creciente polémica, el propio MrBeast se ha visto obligado a responder. En un comentario en su propio vídeo de YouTube, explicó que todos los participantes firmaron acuerdos de consentimiento y que había personal de seguridad y equipos de emergencia presentes durante la grabación. Sin embargo, sus aclaraciones no han frenado del todo las críticas, que se centran en la necesidad de prevenir este tipo de situaciones antes de que ocurran.

Este episodio reabre el debate sobre hasta dónde pueden llegar los creadores de contenido para sorprender a su audiencia. MrBeast, con más de 200 millones de suscriptores, se ha convertido en un referente de la cultura de los retos extremos en YouTube, pero este incidente demuestra que la búsqueda constante de espectacularidad puede tener consecuencias imprevistas y que la seguridad debería ser siempre la prioridad absoluta.