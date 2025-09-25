La streamer Princesita sube un vídeo de su jornada laboral y se le echan encima

El debate de los creadores de contenido y el esfuerzo que requiere su trabajo es uno que lleva años rondando las redes, y que difícilmente logrará tener un cierre a corto plazo. Cada poco tiempo, un contenido o unas declaraciones de alguno de estos influencers se utiliza para cargar contra ellos y tirar por tierra su trabajo, y esta vez ha sido el turno de la streamer Princesita. Decidió publicar un vídeo de forma sarcástica, bajo el título de "Un día conmigo (jornada laboral intensa)", y las críticas no se han hecho esperar.

A pesar de que la intención de Princesita con ese título era, precisamente, subrayar la escasa cantidad de trabajo que tiene en un día normal, son muchos los que no han entendido su mensaje y la han despreciado por ello. Algunos de estos críticos han llegado a desearle cosas muy desagradables, y la streamer ha decidido responder con contundencia: los ha calificado de "envidiosos" y ha animado a quienes la han criticado a probar lo de ser streamer, para que descubran si es fácil hacer lo que hacen.

Por suerte, este tipo de polémicas son muy pasajeras, y las respuestas a Princesita denotan que sus fans tienen intención de seguir apoyándola, sin importar lo que acaba de ocurrir. Por otro lado, quienes la critican no tienen pinta, precisamente, de ser su público objetivo, así que es probable que todo este debate sea agua pasada dentro de unos días. Ahora, se admiten apuestas sobre quién podrá ser el próximo creador de contenido que protagonice una polémica de este estilo, ya que la lista de los que lo han hecho es larga, y no tiene pinta de que vaya a frenarse en su extensión.