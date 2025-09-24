Lola Lolita se sincera: "Llevo meses recibiendo mensajes de odio"

Lola Lolita, una de las influencers españolas más populares en plataformas como TikTok e Instagram, ha alzado la voz para denunciar la presión que sufre de unos meses a esta parte. En un vídeo que subió a sus redes sociales, la joven explicó con franqueza cómo los comentarios negativos han impactado de manera directa en su vida personal y profesional. "Llevo mucho tiempo cohibida. Llevo muchísimos meses recibiendo mensajes de odio e insultos. Yo nunca he estado acostumbrada a eso. Soy una persona muy sensible y sentida. Me han dado muy fuerte en la autoestima", relató con visible emoción.

La influencer, que cuenta con millones de seguidores, detalló que las críticas constantes la han llevado incluso a cuestionarse su capacidad para crear contenido. "Siendo totalmente sincera he llorado muchísimo y me ha afectado tanto que muchas veces borro el contenido que grabo, no lo publico, dejo de hacerlo… en fin, qué voy a contar", confesó, evidenciando el peso psicológico de los ataques en línea. Numerosos seguidores y compañeros de profesión mostraron su apoyo, convirtiendo sus declaraciones en tema de conversación en varias plataformas.

Este episodio pone de relieve el lado menos visible de la popularidad en redes. La exposición constante convierte a los creadores en objetivos fáciles de comentarios malintencionados. Así pues, la experiencia de la influencer también reabre el debate sobre la responsabilidad de las redes sociales para combatir el acoso digital. Si bien existen mecanismos de denuncia y moderación, muchos usuarios denuncian que las medidas suelen ser insuficientes o demasiado lentas, lo que deja a los creadores expuestos durante largos periodos de tiempo.

A pesar del difícil momento, Lola Lolita recibió cientos de mensajes de apoyo tras su confesión. Seguidores y otros creadores de contenido le recordaron que su trabajo inspira a muchas personas y que no está sola frente a los ataques. Su testimonio sirve como recordatorio de que detrás de cada perfil hay una persona real que puede verse profundamente afectada por la hostilidad en internet.