Rihanna tiene a su hija, y el nombre que ha elegido para ella sorprende a los fans

Con la racha que lleva la cantante Rihanna, es probable que pronto tenga más criaturas en casa que discos en su trayectoria musical. Hace unas horas, la artista ha publicado unas fotos en Instagram junto a su nueva hija, a la que ha decidido poner el nombre de Rocki Irish. Es la primera hija de la cantante, y el tercer bebé que tiene junto a ASAP Rocky en solo tres años.

Rihanna y ASAP Rocky, cuyo verdadero nombre es Rakim Athelston Mayers, hay querido hacer de la letra R su sello familiar: el primero de sus hijos se llamó RZA Athelston Mayers, el segundo llegó con el nombre de Riot Rose Mayers y la tercera se llama Rocki Irish Mayers. Por lo visto, no les bastaba con un Rubén, un Ramón y una Raquel.

Como ya es la tercera vez que esta pareja de artistas demuestra su gran creatividad a la hora de poner nombre a sus hijos, la sorpresa no ha sido tan grande; pero, aun así, son muchos los que han encontrado curioso que la primera niña de la pareja vaya a recibir un trocito del nombre artístico de su padre.

Lo que más han comentado los fans de Rihanna es el género del bebé: después de dos chicos, la artista tenía ganas de tener una niña, y su objetivo se ha hecho por fin realidad. Se da por hecho que la niña ha nacido con todas las probabilidades de convertirse en una artista muy apreciada, si es que decide seguir los pasos de sus progenitores. ¡Tal vez el primer disco de Rocki llegue antes que el próximo de Rihanna!