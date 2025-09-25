Paul Thin y su relación con Aurora Peláez: la esperada foto que ha publicado el artista con su pareja

Aunque la relación de pareja de Paul Thin y la estilista Aurora Peláez tuvo un primer momento de viralidad a principios de año, cuando el artista publicó un vídeo en el que se incluía una imagen de un beso con ella, los fans se volvieron locos, debido a la gran pareja que formaban. Pero, desde entonces, todo había sido silencio con respecto a este tema, así que son muchos los que estaban pendientes de saber si lo suyo había fraguado como debía. Ahora que el cantante ha decidido publicar una foto con ella, el interés por su relación se ha reavivado, y las dudas que podían tener sus seguidores se han disipado.

La relación de Paul Thin y Aurora Peláez empezó en el terreno profesional, cuando a ella le tocó ser su estilista para varios de sus proyectos y apariciones públicas. Por lo que parece, hicieron muy buenas migas durante el proceso, y finalmente se decidieron a darse una oportunidad en el aspecto romántico. El tiempo se ha encargado de demostrar que no se equivocaban, y ahora viven un momento dulce juntos, en todos los aspectos.

Como no podía ser de otra manera, los fans de Paul Thin han acudido raudos y veloces a las redes para mostrar su entusiasmo por esta fotografía, que les da tranquilidad con respecto a un asunto que llevaba varios meses inquietando a los seguidores del cantante. Ahora solo queda esperar que a la pareja le siga yendo igual de bien que hasta ahora, y que de vez en cuando se animen a compartir algún trocito de su vida juntos.