Kelton, el streamer que agredió a un anciano en Japón, pide disculpas: "Reaccioné mal, fui muy poco inteligente"

Uno de los grandes hándicaps de los streamers IRL es que se exponen a emitir en directo situaciones muy complejas en plena calle. Un mal momento que normalmente quedaría en el ámbito privado puede convertirse en un clip viral por el que la reputación de una persona se vea muy afectada, y eso es lo que le ha ocurrido al streamer Kelton en los últimos días. Durante su viaje a Japón, acabó teniendo un incidente bastante grave con un hombre mayor que se enfrentó a él en el metro, y acabó agrediéndolo. Debido a que era una persona de edad avanzada, aquellos que se han cruzado con el clip en redes han condenado su actitud, y el streamer ha decidido disculparse por lo ocurrido.

Kelton ha reconocido que no actuó de la forma adecuada y que su comportamiento fue totalmente condenable, pero también ha querido explicar todo el contexto de lo que pasó para intentar que sus seguidores comprendan por qué hizo lo que hizo. Según ha contado, el hombre lo tocó varias veces mientras viajaba en el metro (sentado en los asientos con prioridad para personas mayores o con movilidad reducida, y hablando en alto), y en la tercera ocasión en la que se le acercó para pedirle que parase respondió con una agresión. Aunque sabe que esa no es la manera más inteligente de comportarse, ha explicado que reaccionó de forma instintiva, y que muchas personas habrían hecho lo mismo (en su opinión)

A pesar de que haya publicado estas disculpas, lo cierto es que Kelton tiene un historial de polémicas bastante extenso, después de haber viajado a Japón y haberse saltado varias normas del país, así que son pocos los que han cambiado de opinión tras escuchar sus explicaciones. Es una figura de las redes que genera opiniones muy polarizadas: quienes lo defendían antes, lo siguen haciendo ahora, y quienes pensaban que se había equivocado siguen teniendo una terrible opinión de él. ¡Habrá que ver si este es el tipo de incidente que cae en el olvido!