Taylor Swift estrenará en España The Official Release Party of a Showgirl: fechas y cómo conseguir entradas

Taylor Swift regresará a la gran pantalla en octubre con Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl, un evento cinematográfico de 89 minutos creado para conmemorar el lanzamiento de su esperado nuevo álbum The Life of a Showgirl. Lo que al principio parecía un estreno exclusivo en Estados Unidos finalmente llegará también a España, permitiendo que las swifties vivan esta experiencia única de forma simultánea al lanzamiento mundial del disco.

"Por la presente, te invito a una deslumbrante velada, la fiesta de lanzamiento oficial de una showgirl: del 3 al 5 de octubre, solo en cines", anunció la cantante en Instagram.

El evento incluirá el estreno del videoclip de The Fate of Ophelia, acompañado de imágenes inéditas del proceso creativo y reflexiones de Swift sobre la inspiración detrás de su nueva música.

El próximo 3 de octubre verá la luz The Life of a Showgirl, duodécimo álbum de estudio de la artista e inspirado en la energía de The Eras Tour. El disco, compuesto por 12 canciones, contará con una colaboración junto a Sabrina Carpenter y ha sido producido por la propia Swift junto a Max Martin y Shellback, sus históricos aliados en éxitos como Shake It Off, Blank Space o Wildest Dreams.

Este lanzamiento llega apenas un año después de The Tortured Poets Department, el aclamado proyecto de más de 30 temas que incluyó colaboraciones con Post Malone y Florence + The Machine.

Cuándo verlo y cómo conseguir entradas

Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl se proyectará en cines españoles del 3 al 5 de octubre, coincidiendo con la salida oficial del nuevo disco. Entradas a la venta: lunes 29 de septiembre a las 15:00 horas.

Los tickets estarán disponibles en las webs oficiales de las principales cadenas de cine (Cinesa, Yelmo, Kinépolis, Ocine, mk2 y Neocine). Cada exhibidora publicará sus horarios, por lo que se recomienda revisar sus páginas para confirmar la programación.

Las proyecciones se celebrarán en múltiples ciudades de España, con un listado de salas que se dará a conocer en los próximos días. Como ocurre siempre con los lanzamientos de Taylor Swift, la demanda será altísima: lo más recomendable es adquirir las entradas en cuanto se habilite la venta para no quedarse fuera de esta cita histórica.