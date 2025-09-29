Preocupación por la salud de Lola Young: la cantante colapsa y se desploma en pleno concierto

La noche del pasado sábado 27 de septiembre, el público del festival neoyorquino se encontraba eufórico cuando, de forma repentina, Lola Youngse desplomó en mitad de una de sus canciones. Testigos presenciales relataron que la artista, de 23 años, mostró señales de malestar segundos antes de caer al suelo. Su banda interrumpió la actuación de inmediato y el personal de emergencia subió al escenario para asistirla, mientras los asistentes permanecían en silencio y visiblemente impactados.

Videos del concierto se difundieron rápidamente en redes sociales, donde los fans expresaron su inquietud y enviaron mensajes de apoyo a la cantante. "Fue muy angustiante, todos nos quedamos en shock", compartió una asistente en X (antes Twitter). En las imágenes se observa cómo los técnicos rodean a Young y la trasladan a un área segura entre aplausos de ánimo del público.

Horas después del incidente, representantes de la artista emitieron un comunicado en el que informaron que Lola Young se encuentra estable y que el desmayo se debió, probablemente, a agotamiento y deshidratación. "Lola agradece a sus fans por la preocupación y el cariño. Está descansando y recuperándose", señala la nota. No obstante, la organización del festival no ha confirmado si la cantante continuará con las fechas restantes de su gira.

Con una carrera en ascenso y reconocida por su potente voz y su estilo soul-pop, Young se ha convertido en una de las promesas más destacadas de la escena británica. Este episodio, sin embargo, recuerda los riesgos físicos y emocionales que enfrentan los artistas sometidos a intensas giras y largas jornadas de trabajo. Sus seguidores, mientras tanto, esperan noticias alentadoras y confían en que la intérprete pueda regresar a los escenarios cuando su salud lo permita.