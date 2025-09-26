Rosalía celebra su 33 cumpleaños y manda un mensaje cargado de simbología que ha puesto en alerta a sus fans

Rosalía ha celebrado este pasado 25 de septiembre su 33 cumpleaños con un mensaje que no ha pasado desapercibido. "Este año me tocan 33. El número 3, número divino. El 33, la santísima trinidad dos veces. Cristo murió a los 33. La columna vertebral se compone de 33 vértebras al nacer, el alfabeto ruso contiene 33 letras", escribió la artista en su Substack, una declaración que sus seguidores han interpretado como mucho más que una simple reflexión numérica.

El simbolismo del 33, asociado a la perfección y a lo sagrado, ha encendido las redes sociales. Muchos usuarios han comenzado a teorizar sobre la posibilidad de que su próximo trabajo discográfico llegue este mismo domingo, en alusión al día de la resurrección de Cristo, trazando un paralelismo entre el renacer espiritual y una posible "resurrección musical" de la cantante catalana.

Rumores aparte, lo cierto es que Rosalía ha cultivado una imagen artística en la que el trasfondo religioso y el misticismo juegan un papel importante. Desde los coros de flamenco en El Mal Querer hasta las referencias litúrgicas en Motomami, la artista ha demostrado que le gusta explorar la espiritualidad en sus composiciones, lo que refuerza la idea de un álbum con fuerte inspiración sacra.

Aunque no hay confirmación oficial, el mensaje ha servido para aumentar la expectación. Rosalía, fiel a su estilo enigmático, mantiene a sus fans pendientes de cada movimiento en un cumpleaños que se siente como preludio de una nueva etapa creativa. Veremos qué ocurre y si se termina cumpliendo esta profecía. Lo que está claro es que ya casi no podemos contener las ganas de escuchar lo nuevo de Rosalía. Cada, por suerte, está más cerca de ver la luz, sea cuando sea.