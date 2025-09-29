Ni Taylor Swift ni Adele: Bad Bunny será el protagonista del show de medio tiempo de la Super Bowl 2026

Bad Bunny continúa rompiendo barreras y haciendo historia en la música. La NFL y la cadena CBS, además de él mismo, anunciaron oficialmente que el cantante puertorriqueño protagonizará el espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl 2026, que se celebrará en febrero en Nueva Orleans. La noticia se ha confirmado en las últimas horas, desatando una oleada de reacciones en todo el mundo.

Será la primera vez que un artista latino de habla hispana protagonice en solitario uno de los eventos más vistos del planeta, seguido cada año por más de 100 millones de espectadores. Bad Bunny, que ya ha demostrado su capacidad para mover multitudes con giras récord y álbumes que encabezan listas internacionales, llevará así el español y el sabor caribeño al epicentro de la cultura pop estadounidense.

Aunque aún no se han revelado los detalles del espectáculo, se espera un show lleno de energía, fusión de géneros y una producción visual de gran escala. Los fans especulan con posibles colaboraciones sorpresa, dado el historial de la Super Bowl de invitar a artistas invitados de renombre. Nombres como Rosalía, Karol G o, en general, estrellas hispanas, suenan entre las apuestas de los seguidores.

La elección de Bad Bunny no es casualidad: su influencia en la música global es indiscutible. En los últimos años ha liderado el auge de la música urbana en español, conquistando tanto a públicos latinos como angloparlantes. Su participación confirma la apertura de la NFL a un espectáculo más diverso y multicultural, reconociendo la enorme base de fans hispanohablantes. Esto además sorprende después de que Bad Bunny se negase a incluir a Estados Unidos en su gira debido a las políticas de deportación de Donald Trump.

Con este anuncio, las expectativas para la Super Bowl 2026 se disparan. Bad Bunny no solo llevará su estilo inconfundible al escenario, sino que también hará historia al consolidar el español en el mayor escaparate musical del planeta.