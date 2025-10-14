Dua Lipa, ¿a un paso de tener la nacionalidad española?

La cantante Dua Lipa ha publicado en sus historias de Instagram una imagen que muestra su certificado de haber aprobado el examen GCSE de español, equivalente a los estudios de secundaria en Reino Unido. La artista, de origen británico y albano, llevaba tiempo dejando entrever su interés por el idioma y por la cultura española, algo que sus seguidores han seguido de cerca.

En varias ocasiones, Dua Lipa ha declarado que estudia español y ha demostrado su progreso con frases y fragmentos de canciones interpretadas en el idioma durante algunos conciertos en España. Además, se la ha visto en numerosas visitas al país, tanto por motivos profesionales como personales, y ha compartido imágenes en ciudades como Madrid, Barcelona o Ibiza.

La publicación del certificado ha generado una gran cantidad de reacciones en redes sociales. Numerosos usuarios han celebrado su esfuerzo, mientras otros han aprovechado para bromear sobre su vinculación con España. Entre los comentarios más repetidos destacan los que piden que "le den ya la nacionalidad española" o que señalan su "compromiso real con el idioma".

Uno de los mensajes más compartidos entre sus seguidores decía: "Esto es más que un logro personal; es una estrategia de marca brillante. Señala una inversión genuina en conectar con su enorme audiencia global en sus propios términos. Este tipo de esfuerzo auténtico es lo que construye una lealtad verdadera y duradera de los fans más allá de la música".

El interés de Dua Lipa por el español se suma a su creciente presencia internacional. La artista continúa trabajando en nuevos proyectos musicales y de moda, mientras sus seguidores celebran este nuevo paso en su conexión con el público hispanohablante.