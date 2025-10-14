Katy Perry vuelve a España en 2026: Actuará en Río Babel y O Son Do Camiño

Después de los conciertos que dará en noviembre en el Movistar Arena de Madrid y el Palau Sant Jordi de Barcelona pensábamos que ya habíamos tenido Perry para rato pero nos equivocábamos. La cantante estadounidense sorprende anunciando varios conciertos por festivales europeos incluyendo dos paradas en nuestro país.

La primera parada de Katy Perry será en Galicia donde es la primera cabeza de cartel del festival O Son do Camiño, que se celebrará el próximo junio en Santiago de Compostela.

Tras anunciar la semana pasada sus fechas oficiales para 2026, los días 18, 19 y 20 de junio en O Monte do Gozo, O Son Do Camiño reveló el primer nombre de su cartel.

Según indican los organizadores, Katy Perry será una de las grandes protagonistas de la nueva edición de este festival al ser considerada “un icono global, referente de la cultura pop y una de las artistas femeninas más influyentes del siglo XXI”. Los abonos para la edición de 2026 se pondrán a la venta el próximo viernes 17 de octubre a las 12 del mediodía.

La segunda parada será en Madrid el 5 de julio dentro del Río Babel. El Festival Río Babel celebrará su novena edición los días 3, 4 y 5 de julio de 2026 en el Auditorio Miguel Ríos de Rivas-Vaciamadrid. Tras consolidarse como uno de los eventos más vibrantes del verano madrileño, el festival que tiende puentes entre América y España regresa con una nueva propuesta en la que la música de baile vuelve a ser protagonista.

Para su primera gran jornada, el sábado 5 de julio, el Río Babel presenta un cartel de auténtico lujo con tres nombres que representan a la perfección el espíritu del evento como son Katy Perry, Bomba Estéreo y La Casa Azul.

El toque internacional lo pondrá la superestrella mundial Katy Perry. La artista estadounidense, una de las más influyentes de las últimas dos décadas, cuenta con más de 115.000 millones de reproducciones y 143 millones de canciones vendidas en todo el mundo. Desde himnos como Roar, Firework o Dark Horse hasta su reciente álbum 143, Perry continúa marcando generaciones con su pop luminoso, su puesta en escena monumental y su inconfundible mensaje de empoderamiento. Su paso por el Río Babel promete ser uno de los momentos más esperados del verano.

Desde Colombia llegará Bomba Estéreo, una de las bandas latinoamericanas más influyentes e innovadoras de los últimos años. Con su inconfundible mezcla de electrónica, cumbia, reggae y pop, el grupo liderado por Li Saumet ha conquistado los escenarios de todo el mundo. Su propuesta sonora, donde la raíz tropical se encuentra con la vanguardia digital, es pura energía y conexión, una explosión perfecta para el espíritu del festival.

El talento nacional estará representado por La Casa Azul, el proyecto de Guille Milkyway, que ha convertido sus conciertos en auténticas celebraciones colectivas. Con más de dos décadas de carrera, la banda vive un momento de esplendor tras llenar el WiZink Center de Madrid y el Sant Jordi Club de Barcelona en los conciertos por su 25 aniversario. Su directo es un estallido de color, emoción y fantasía, una experiencia única que combina pop, nostalgia y felicidad a raudales.