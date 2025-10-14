¿Qué libros lee Rosalía? Una tiktoker recopila las lecturas favoritas de la artista catalana

La tiktoker Kenya Stéphanie ha analizado las publicaciones de Rosalía en redes sociales para descubrir qué libros han acompañado a la cantante en los últimos años. A partir de fotografías y referencias compartidas por la artista, la creadora ha identificado varias lecturas que permiten aproximarse a su universo creativo y a las inquietudes que la inspiran.

Entre los títulos mencionados figura La casa de la fuerza, de la dramaturga Angélica Liddell, una obra teatral que aborda con crudeza temas como la violencia, el deseo y la identidad femenina. También destacan dos libros de la escritora y cineasta Chris Kraus: Aliens y anorexia y Amo a Dick, ambos considerados textos fundamentales del feminismo contemporáneo y de la literatura confesional.

Rosalía también ha mostrado interés por los clásicos, como Cumbres borrascosas, de Emily Brontë. En su selección aparece además En la Tierra somos fugazmente grandiosos, del escritor vietnamita-estadounidense Ocean Vuong.

Por último, la cantante ha compartido imágenes del Diccionario de símbolos de Juan Eduardo Cirlot, una referencia habitual en el ámbito del arte y la literatura que estudia los significados arquetípicos de las imágenes y figuras simbólicas.

Los libros detectados por la tiktoker abarcan géneros diversos, desde el ensayo y la poesía hasta el teatro y la narrativa clásica. Más allá de la curiosidad, el listado ha generado interés entre los seguidores de Rosalía, que han destacado la conexión entre estas lecturas y la carga estética, emocional y simbólica que caracteriza su obra musical y visual.