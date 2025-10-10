Rosalía y Patti Smith protagonizan en Madrid uno de los encuentros más comentados del año

Patti Smith ofreció la noche del 8 de octubre un concierto especial en el Teatro Real de Madrid, donde interpretó íntegramente su álbum debut Horses para conmemorar medio siglo desde su lanzamiento. Rosalía, declarada admiradora de la artista desde hace tiempo, acudió al evento y fue fotografiada junto a Smith tras la actuación. Durante el espectáculo, Smith rindió homenaje a sus influencias musicales y sociales más reconocidas, alternando poesía, discurso político y múltiples referencias al poder transformador de la música.

El momento más comentado de la noche fue el selfie que Smith publicó con Rosalía. En el mensaje, Smith destacó la "presencia brillante" de la española, calificándola de "cálida, fuerte y solidaria". Este gesto ha sido interpretado por medios y fans como un paso simbólico hacia un posible vínculo artístico entre ambas.

El interés público aumentó al recordar que Rosalía había expresado en una entrevista reciente su deseo de colaborar con Smith. Aunque no se ha confirmado oficialmente un proyecto conjunto, el reencuentro en Madrid ha alimentado especulaciones sobre una posible colaboración musical, especialmente dado el historial de Rosalía de trabajar con figuras internacionales destacadas.

La reacción en redes sociales ha sido inmediata, destacando no solo el logro de Rosalía de estar presente en un concierto tan relevante, sino también la forma en la que Smith valoró su figura. Para críticos y seguidores, este encuentro representa tanto un homenaje como una oportunidad simbólica para que la catalana participe en proyectos más ambiciosos junto a grandes leyendas de la música.

Aunque aún no hay confirmación oficial de colaboraciones futuras, los indicios generados en Madrid han encendido la curiosidad en ambos públicos. Mientras tanto, el concierto de Patti Smith sigue resonando como un momento artístico poderoso, tanto por su contenido como por las posibles conexiones que ha abierto entre generaciones musicales distintas.