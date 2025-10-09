Un streamer estadounidense agrede a su perro en directo en Twitch y todo el mundo se le echa encima

El streamer de Twitch Hasan Piker, más conocido como HasanAbi, se ha visto envuelto en una nueva controversia después de que un vídeo grabado durante un directo se volviera viral, mostrando un momento tenso con su mascota. En él, se aprecia cómo el perro Kaya se aleja de cámara y emite un quejido al parecer provocado por una descarga aplicada mediante un control remoto conectado a su collar. El episodio provocó fuertes reacciones en la comunidad de streamers y en organizaciones pro-animal.

Al día siguiente del incidente, HasanAbi intentó desmentir las acusaciones mediante su propio directo, calificando las acusaciones de crueles como "increíblemente abusivo" de forma sarcástica. También explicó que el perro gritó porque se golpeó una pata al bajar de la cama, y denunció que las críticas lo situaban en un contexto sensacionalista alimentado por "haters".

No obstante, otros streamers reforzaron las sospechas asegurando que el collar era un modelo de choques eléctricos, y denunciaron que el animal sufría sin causa aparente. Los comentarios apuntan a que el gesto fue deliberado y no una reacción involuntaria.

El debate se ha centrado en la responsabilidad ética de figuras públicas cuando interactúan con animales en vivo, especialmente al usar dispositivos potencialmente dañinos. La falta de regulación clara en plataformas de streaming para estos casos ha sido señalada como una falla importante por algunos expertos.

Hasta el momento, ni Twitch ni HasanAbi han anunciado medidas legales ni actuaciones formales adicionales. Mientras tanto, la comunidad sigue dividida entre quienes defienden la versión del streamer y quienes exigen sanciones por lo que consideran un acto de crueldad.