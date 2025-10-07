Su marido decide ir a una boda sin ella y de desahoga de lo lindo TikTok: "¿Vosotras qué hubiérais hecho?"

La tiktokerDidi ha provocado un amplio debate en redes sociales después de publicar un vídeo en el que contaba que su marido había decidido ir solo a una boda a la que ambos estaban invitados. Según explicó, él confirmó su asistencia sin consultarla y justificó su decisión diciendo que quería pasar tiempo con sus amigos.

En el vídeo, que supera ya el millón de visualizaciones, Didi expresó su malestar por lo ocurrido. "Mi marido tiene una boda este fin de semana. Una boda a la que yo estaba invitada y a la que él confirmó su presencia sin preguntarme si a mí me apetecía ir", explicó. Añadió que inicialmente pensó en asistir porque consideraba que podría ser una buena ocasión para disfrutar juntos, lejos de las responsabilidades familiares, pero que su pareja optó por acudir sin ella.

La tiktoker afirmó sentirse decepcionada por no haber sido tenida en cuenta y por la falta de comunicación en la decisión. "Me parece muy fuerte que haya rechazado mi invitación a la boda sin ni siquiera consultármelo y que haya decidido él por los dos que yo no voy a ir", señaló.

Los comentarios al vídeo reflejan una fuerte división de opiniones. Algunos usuarios mostraron empatía con Didi, calificando la actitud del marido de "egoísta" y "sospechosa". "No solo me enfadaría, también empezaría a desconfiar", escribió una usuaria. Otros fueron más tajantes: "Yo ya estaría divorciada seguro".

Por otro lado, algunos usuarios defendieron el derecho de cada miembro de la pareja a tener espacios propios y amistades independientes. En cualquier caso, la publicación ha reavivado el debate sobre la convivencia, la confianza y los límites dentro de las relaciones sentimentales en la siempre complicada era de las redes sociales.