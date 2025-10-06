El joven argentino que se despidió de su abuela para emigrar a España cumple su promesa: "Que suerte que dios me permitió verte"

En abril de 2025, la historia de Gianluca Pugliese, un joven argentino que tuvo que emigrar a España en busca de trabajo, conmovió a millones de personas en todo el mundo.[[LINK:INTERNO|||Article|||67fd2a308ae1b0e423b72705||| Su despedida de su abuela —a quien cariñosamente llama Baby— se volvió uno de los vídeos más virales del año]]: una grabación casera, sin artificios, que capturaba un momento de amor, dolor y esperanza.

Aquel clip superó los 100 millones de visualizaciones en TikTok en apenas unos días, y hoy ya acumula más de 180 millones. Desde entonces, Gianluca ha reunido una comunidad de 1.4 millones de seguidores en su cuenta @gianlucapugliesee, que ha seguido su historia con enorme cariño.

Meses después de aquella despedida entre lágrimas, Gianluca ha cumplido su promesa: ha regresado a Argentina para reencontrarse con su familia, sus amigos y, sobre todo, con su querida abuela. El nuevo vídeo del reencuentro, publicado en TikTok, ya supera el millón y medio de visualizaciones y ha vuelto a emocionar a miles de personas que habían seguido la historia desde el principio.

En las imágenes se ve cómo Gianluca llega a su casa y se funde en un abrazo con su madre, antes de vivir el momento más esperado: el reencuentro con Baby, que a sus 88 años había mantenido viva la esperanza de volver a ver a su nieto favorito.

"Qué suerte que Dios me permitió verte", le dice ella entre lágrimas, mientras lo abraza sin soltarlo. Gianluca responde con ternura: “Y vas a vivir un montón más. ¡No te vas a morir!”.

Durante la conversación, la abuela confiesa lo mucho que lo echó de menos y cómo rezaba cada día por poder abrazarlo de nuevo: "Extrañándote. Pidiéndole a Dios que no me haga morir sin verte". A lo que él, visiblemente emocionado, solo puede responder con más abrazos y palabras de cariño.

Entre sonrisas y lágrimas, Baby le dice: "El mejor regalo fuiste vos", dejando claro que, más allá de la distancia, el vínculo entre ambos sigue tan fuerte como siempre. El regreso de Gianluca cierra, al menos por ahora, una historia que comenzó con una despedida desgarradora y que hoy se transforma en el reencuentro más esperado.