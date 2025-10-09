Taylor Swift bate el récord histórico de Adele del álbum más vendido en una semana y se desata una guerra entre sus fandoms

El nuevo trabajo discográfico de Taylor Swift, The Life of a Showgirl, ha marcado un nuevo hito en la industria musical al superar el récord de ventas en una sola semana que hasta ahora ostentaba Adele. Según los datos difundidos, el álbum de Swift alcanzó los 3,6 millones de copias vendidas, superando las 3,5 millones que registró 25, el icónico disco de la cantante británica publicado en 2015.

Este logro ha sido celebrado por los seguidores de Swift como una muestra más de su dominio actual en la escena musical global. Sin embargo, el récord no ha estado exento de controversia. En la plataforma X (antes Twitter) se ha desatado un enfrentamiento entre los fandoms de ambas artistas, con comparaciones sobre el impacto cultural, la calidad vocal y la composición de sus respectivos trabajos.

Algunos usuarios han cuestionado la relevancia artística del nuevo disco de Swift, al que acusan de apoyarse en estrategias de marketing más que en innovación musical. "Podrá vender millones, pero The Life of a Showgirl no tiene la profundidad de 25", escribió una usuaria viral. En respuesta, los admiradores de Swift defienden que la artista "ha redefinido la industria".

A nivel comercial, el álbum ha vuelto a demostrar que Swift es la figura más influyente del pop contemporáneo, rompiendo múltiples récords en plataformas de streaming y listas de ventas. Mientras tanto, la comparación con Adele, considerada una de las voces más potentes de su generación, sigue alimentando el debate sobre qué significa hoy ser la artista más grande del mundo.