Taylor Swift empuja a Lewis Capaldi ha desvelar detalles de su nuevo EP

Taylor Swift se llevó todas las miradas y acaparó los titulares en un épico show de Graham Norton en el que compartió sofá con Cilian Murphy, Greta Lee, Jodie Turner-Smith y Domhall Gleeson. Pero una de las sorpresas de la noche fue la breve pero intensa aparición de Lewis Capaldi que revolucionó el programa, hizo reír a todo el mundo con su naturalidad y terminó revelando detalles de su próximo EP.

El cantante escocés, de 29 años, apareció en el programa para interpretar su nueva canción, Something In The Heavens, antes de reunirse con el presentador y otras estrellas en el sofá rojo para charlar.

A pesar de que su segmento solo duró unos minutos, el humorista hizo reír a carcajadas a la mayoría del panel por su uso de palabrotas, su personalidad divertida y natural y hasta por repetir el mismo outfit con el que tocó en Glastonbury este año.

La famosa estrella sin filtro reflexionaba sobre su última aparición en el programa, donde no dejaba de decir "joder" mientras luchaba contra el síndrome de Tourette.

Jodie se le unió, quien también reflexionó sobre su primer encuentro y dijo: "Estaba en un estado de embarazo avanzado", a lo que Lewis asintió: "Sí, y dije palabrotas. Y me disculpé con tu barriguita".

Luego bromeó: "Muchas veces me he preguntado si la primera palabra de tu hija fue... cunt".

Pero sin duda el momento más tierno de la entrevista fue cuando Graham le pregunta por su nueva música, Lewis dice que no le dejan hablar de ello y con seguridad y Ternura Taylor dice "¿Quién no te deja?", empujando a que hablara.

Capaldi reveló que lanzará un nuevo EP, titulado Survive, a finales de este año, mientras continúa una gira principal que incluirá dos espectáculos en British Summer Time 2026 en Hyde Park, Londres.

También habló sobre su colaboración con la organización benéfica de salud mental Better Help para ofrecer 734.000 horas simbólicas de terapia gratuita —que reflejan los 734 días que pasó en pausa— a quienes la necesitan.

Swift elogió el último sencillo de Capaldi, "Something in the Heavens", que interpretó en directo ante el público televisivo. "La canción es hermosa, impresionante", dijo. "Eres un ángel".